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GMİS, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Ahmet Demirci, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.Demirci mesajında şöyle dedi:“Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde...

GMİS, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Ahmet Demirci, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.Demirci mesajında şöyle dedi:“Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde...

13 Mart 2018 Salı 16:03
GMİS, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Ahmet Demirci, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Demirci mesajında şöyle dedi:

“Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Behçet Efendi’nin girişimi ile 14 Mart 1827’de Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire kurulmuştur. Bu modern tıp okulu Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sağlık eğitimi ve örgütlenmesine atılan ilk modern adımlardan biridir. Tıp Bayramı ilk kez 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da kutlanmış, bir direniş ve başkaldırı simgesi olarak düşünülüp yaşama geçirilmiştir. Yani 14 Mart Tıp Bayramı, ülkesini seven, ülkesine sahip çıkan bir refleks olarak ülkemizde kutlanmaya başlamıştır. Tıp alanında o günden bugüne kat edilen mesafe büyüktür. Ancak, gece-gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan doktor, ebe, hemşire, hizmetli ve diğer tüm sağlık personelinin ekonomik, özlük ve sosyal hakları yeterli değildir. Hastanelerimizde taşeron şirket çalışanı sağlık emekçilerinin önemli bir bölümü kadroya geçememiştir. Sağlık emekçilerinin verdiği mücadele sürmektedir. Haklı mücadelelerinde tüm sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu duyuruyor, emeğini ve hayatını insan sağlığına adayan, bu yolda takdire değer büyük bir özveriyle sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz."
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