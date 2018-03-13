Esnaftan Mehmetçik’e tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığı 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Mehmetçik Vakfı’na destek olmak amacıyla yaptırdığı rozetleri Zonguldak esnafına vererek esnaftan tam destek geldi. Rozetlerden elde edilecek Mehmet Vakfına bağışlanacak.

MHP Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner tarafından dizayn edilen ve Afrin kırsalında devam eden Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere basılan bin adet rozet için Zonguldak esnafından tam destek geldi. İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner ve yönetim kurulu üyesi Leyla Temiz tarafından esnaf tek tek gezildi. Üzerinde Türk bayrağı, zeytin dalı, Afrin ve harekatın başlayış tarihi olan 20 Ocak 2018 yazılı rozetlerden elde edilecek gelirler Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada bulunan MHP Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner şunları ifade etti; "Ülkemizin ve devletimizin bekası için mücadele eden Mehmetçik için bastırdığımız özel rozetleri bugün esnafımıza dağıtarak destek istedik. Sağolsun esnafımız duyarsız kalmadı ve tam desteğini verdi. Allah onlardan razı olsun, yüce rabbim askerlerimizi korusun."