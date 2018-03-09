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Elif Acar’dan Kadın Girişimcilere ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerini ziyaret etti.Çalışan kadınların toplumun gurur kaynağı olduğunu...

Elif Acar’dan Kadın Girişimcilere ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerini ziyaret etti.Çalışan kadınların toplumun gurur kaynağı olduğunu...

09 Mart 2018 Cuma 15:45
Elif Acar’dan Kadın Girişimcilere ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Çalışan kadınların toplumun gurur kaynağı olduğunu ifade eden Elif Acar, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Geçmiş yıllarda kırsal kesimde bulunan gençlerimize yönelik hazırlamış olduğunuz projeden dolayı sizleri kutluyorum. Hepinizle de gurur duyuyorum. Bundan sonra da elimizde geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın TSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, “Kırsal kesimde yaşayan gençlerimizin hepsinin hayali evlenmekti. Hem de bu evlilikleri çocuk yaşta gerçekleştiriyorlardı. Bizim yapmış olduğumuz proje ile hepsinin dünyası değişti. İlkokul bittikten sonra evleneceğiz diyen çocuklarımızın şimdiki hayali, doktor, öğretmen, polis olmak. Biz bunu sağlayabildiysek ne mutlu bize. Sizlere de ziyaretinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
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