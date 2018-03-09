Elif Acar, kadın gazetecilerle bir araya geldi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Zonguldak merkezde görev kadın gazetecilerle bir araya geldi.

Basın sektöründe kadının gücü ve yaşadıkları zorluklar üzerine sohbet eden Acar ve gazeteciler, kadının toplumdaki yerinin önemine değindiler.

Mesai kavramı olmayan basın sektörünün kadın için zor olduğunu ifade eden BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, “Kadın olmak çok güzel. Hem anne, hem eş, hem iş kadını olabilmek insanoğlu için büyük başarı. Sizlerin işleri bizden daha zor. Kurum olarak hep arkanızdayız. Ben emekçi kadınlar gününüzü kutluyorum ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Davetlerinden dolayı Elif Acar’a teşekkür eden gazeteciler sık sık ziyarete geleceklerini ifade ettiler.