Ekonomi Bakanlığı yetkilileri TSO’yu ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine ihracat yapan firmaların sorunlarını yerinde tespit etmek ve yöneticilerden bilgi almak için gelen Ekonomi Bakanlığı yetkilileri Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın’ı ziyaret etti.

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ihracat yapan firmaların sorunlarını yerinde tespit etmek ve yöneticilerden bilgi almak amacıyla kdz. Ereğli’ye geldi.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Yıldız ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı Bumin Kaan Köktürk’ten oluşan heyet; Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların yöneticileri ile yapılacak toplantılar öncesinde İlçede yapacakları görüşmeler hakkında TSO Başkanı Yalçın’a bilgi sundu. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ayrıca, Bakanlığın ihracat yapan firmalara sağlamış olduğu destekler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Sertan Yalçın, görüşmelerle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bizler de bakanlık yetkililerimize ithalat-ihracat yapan firmalarımızın bölgemizde yaşamış olduğu sıkıntıları konusunda bilgilendirmeleri yaptık. Bölgemizin en önemli ihtiyaçları olan liman ve yurt dışından gelen yassı mamuldeki ithalat konusunu kendileri ile görüştük. Bu konuda kendileri zaten konuya vakıflar, sanayi ve ticaret odamızı da yakinen tanıyorlar. Ereğli ekonomisine nasıl daha fazla katkı sağlanabilir amacıyla bugün birkaç firmada ziyaretlerde bulunacaklar”dedi.