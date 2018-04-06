Devrek’te polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Devrek’te Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü sebebiyle Cuma namazı öncesi şehit ve ahrete intikal etmiş polisler ile tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Devrek Merkez Yeni Ulu Cami’de Cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programı vatandaşların yoğun ilgi göstermesine neden oldu. Namazın ardından emniyet mensubu görevlileri tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu