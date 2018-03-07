Devrek MYO’undan Dünya Kadınlar Günü konferansı

Devrek Meslek Yüksek Okulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Devrek Meslek Yüksek Okulu ile Devrek Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa edilen konferans etkinliğinde konuşmacılar tarafından “Dünyada ve Kadın Hakları ve Kadının Güçlenmesi” “adı altında konferans düzenlendi. Devrek MYO’da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadına yönelik farkındalık oluşturmak için organize edilen konferansa Gıda Tarım ve Hayvancılık Devrek İlçe Müdürü Hüsnü Yazıcı, Toplum Sağlığı İlçe Başkanı Dr. Gülfer Çetin, Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Aziz Kalaycı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan DMYO Öğretim Görevlisi Hale Kıycı ve Öğretim Görevlisi Seda Tapdık tarafından kadının güçlenmesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması gibi konularda toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak amacıyla sunum gerçekleştirildi. Konferans bitiminde konuşmacı öğretim görevlilerine Devrek MYO Müdür Yardımcıları Orbay Tolga Akıncı ve Şule Kıycı tarafından teşekkür belgeleri ile ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.