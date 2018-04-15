Devrek Belediyespor, Alaplı Belediyespor’u penaltılarda yendi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Devrek Belediyespor, Amatör Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Alaplı Belediyespor’u Play-Out maçında penaltılarda yendi.

BAL Ligi 6. Grupta mücadele veren Devrek Belediyespor, Zonguldak Amatör Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Alaplı Belediyespor ile Play-Out maçında Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda karşılaştı.

Alaplı ve Devrek ilçelerinden gelen taraftarlar da takımlarına destek verdi. Maçın 20. dakikasında Devrek Belediyespor 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarı etkili futbol oynayan Alaplı Belediyespor, beraberlik golünü atarak 1-1’lik eşitliği getirdi.

15’er dakikadan oynanan uzatmalarda da skor 1-1 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonunda 9-8’lik üstünlük sağlayan Devrek Belediyespor; müsabakanın kazananı oldu. Devrek Belediyespor önümüzdeki sezon BAL’da mücadelesini sürdürecek. Alaplı Belediyespor ise Amatör Süper Lig’de mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.