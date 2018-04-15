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Devrek Belediyespor, Alaplı Belediyespor’u penaltılarda yendi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Devrek Belediyespor, Amatör Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Alaplı Belediyespor’u Play-Out maçında penaltılarda yendi.BAL Ligi 6. Grupta mücadele veren Devrek Belediyespor, Zonguldak Amatör Süper Lig’i...

Devrek Belediyespor, Alaplı Belediyespor’u penaltılarda yendi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Devrek Belediyespor, Amatör Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Alaplı Belediyespor’u Play-Out maçında penaltılarda yendi.BAL Ligi 6. Grupta mücadele veren Devrek Belediyespor, Zonguldak Amatör Süper Lig’i...

15 Nisan 2018 Pazar 20:08
Devrek Belediyespor, Alaplı Belediyespor’u penaltılarda yendi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Devrek Belediyespor, Amatör Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Alaplı Belediyespor’u Play-Out maçında penaltılarda yendi.

BAL Ligi 6. Grupta mücadele veren Devrek Belediyespor, Zonguldak Amatör Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Alaplı Belediyespor ile Play-Out maçında Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda karşılaştı.

Alaplı ve Devrek ilçelerinden gelen taraftarlar da takımlarına destek verdi. Maçın 20. dakikasında Devrek Belediyespor 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarı etkili futbol oynayan Alaplı Belediyespor, beraberlik golünü atarak 1-1’lik eşitliği getirdi.

15’er dakikadan oynanan uzatmalarda da skor 1-1 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonunda 9-8’lik üstünlük sağlayan Devrek Belediyespor; müsabakanın kazananı oldu. Devrek Belediyespor önümüzdeki sezon BAL’da mücadelesini sürdürecek. Alaplı Belediyespor ise Amatör Süper Lig’de mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.
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