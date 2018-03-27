Devrek Belediyesi’nden "Vatan ve Millet Sevgisi" konferansı

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen konferans davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atatürk Kültür Merkezinde organize edilen “Vatan ve Millet Sevgisi” adlı konferans davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Payitaht Abdülhamit dizisi danışmanı, Diriliş, Karatay filmi yapımcısı ve yazarı Tarihçi Yazar Selman Kayabaşı’nın konuşmacı olarak katıldığı programa Devrekli vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.

Konuşmacı Kayabaşı gündüz öğrencilerle bir araya gelerek soru cevap şeklinde geçen söyleşisi akşam ise protokol ve diğer davetlilere hitap eden yazar, "Öncelikle memleketim Devrek’te bulunmaktan ve konferans vermekten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Bu organizasyonu tertip eden ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür bir etkinlikte memleketimin insanlarının yoğun ilgi göstermesine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Devrekli Tarihçi Yazar Selman Kayabaşı’yla gurur duyduklarını belirten Devrek Belediye Başkan Vekili Osman Erenoğlu ise, "Öncelikle hemşehrimize İlçemizin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri bizleri ve diğer davetlilerimize çok yararlı bilgiler verdiler” diye konuştu. Programın ardından konuşmacı Selman Kayabaşı’ya günün anısına ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, Mahmutoğlu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı tarafından da Kayabaşı’na teşekkür plaketi takdim edildi.

Tarihçi Yazar Selman Kayabaşı konferansın sonunda Devrek Belediyesinin katkıları ile temin edilen öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak kendisine ait kitapları imzaladı. Düzenlenen etkinliğe; Devrek Belediye Başkanvekili Osman Erenoğlu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, Devrek TSO Başkanı Ertan Civak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, AK Parti İlçe Teşkilat üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.