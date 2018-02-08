Devrek Belediyesi’nden, "Hoşgeldin bebek” projesi

Devrek Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoş geldin Bebek” adlı proje vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje özellikle anne ve babalar tarafından büyük ilgi gördü. İlçede yaptığı çalışmalarla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Devrek Belediyesi bir yandan da sosyal belediyecilikle anlayışı ile çeşitli farklı çalışmalara imzalar atmaya devam ediyor. Belediyenin proje çalışmaları arasında yer alan ve ilk kez hayata geçirilen “Hoş geldin Bebek Projesi” kapsamında Devrek’te yeni doğan bebekler hediyeleriyle karşılanıyor. İlçede yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çalışmalarda vatandaşlara Devrek Belediyesi tarafından “Hoş geldin Bebek" hediyesi takdim ediliyor. Yeni doğan bebekler belediye tarafından hediyelerle karşılanırken, başlatılan proje kapsamında hediye paketleri hazırlanarak evlere bire bir ziyaretler geçekleştiriliyor. Hediye paketlerinin içinde başta Türk bayrağı olmak üzere bebek ürünlerinin yer aldığı hediye seti Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve eşi Gönül Semerci ve beraberindekilerle birlikte aileler ziyaret edilerek hediyeler teslim ediliyor.

Hayata geçirilen proje ile ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, “Bebeklerimiz, ailemizin göz bebeği, hayatımızın merkezidir. Bu mutlu günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak ve ufak da olsa bir hediyede bulunmak istedik. İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimizin ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak hediye setimizi anne babalarımıza hediye ediyoruz. Hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizle birlikte bebeklerimizin vatanımıza, milletimize hayırlı birer birey olurlar inşallah” diye konuştu.

Devrek Belediyesinin hayata geçirdiği projeden duydukları memnuniyeti getiren vatandaşlar ise, "Başkanımız Mustafa Semerci’ye eşi Gönül Semerci’ ile emeği geçenlere bizlerin mutluluklarına ortak oldukları ve hediye paketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler. Düzenlenen hediye dağıtım programında; Devrek Belediyesi Kültür Müdürü Recep Civelek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen ve Funda Değirmencioğlu hazır bulundular.