Cilas Kauçuk’ta yeni yönetim yeni vizyon

Cilas Kauçuk San A.Ş, yeni yönetim ve yeni vizyonu ile faaliyetlerine son hızla devam ediyor.

Uzun yıllardır, Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesinde faaliyet gösteren Cilas Kauçuk Sanayi A.Ş’nin hisseleri Almanya’daki ana şirket Civak Gummi Technik GmbH tarafından devir alındıktan sonra yeni yönetim ve yeni vizyonu ile faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Firmanın yeni oluşumu ile ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak, ”Geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmalar neticesinde firma hisselerinin tamamının alınması sonucunda yeni bir vizyon çerçevesinde yeni bir yönetim organizasyonu oluşturulmuştur. Fabrikamızda Avrupa standartlarında üretim yapmak için çalışmalarımız hız kazanmıştır. Bunun kapsamda, çalışan sağlığı, güvenliği ve memnuniyeti çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Mesai arkadaşlarımızın çok daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlayarak verimi artırmayı amaçladık. Öncelikle yemekhanemiz son derece modern ekipmanlar ile donattık. Artık yemeklerimizi Dünyanın en büyük hazır yemek firmalarından birisi pişiriyor ve servis ediyor. Tüm ekibimize alanında uzman kişilerce iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimler aldırıyoruz. Yine bir diğer önemli konularımızda biri olan çevre ile alakalı Atık Su Arıtma tesisimizi tam otomatik bir arıtma sistemi ile modernize ettik. Son derece gelişmiş bir laboratuvar kurarak Ar-Ge faaliyetlerimize hız verdik. Bundan böyle bizim hedefimiz “Önce İnsan ve Çevre” sloganı ile yolumuza devam etmek olacaktır” diye konuştu