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Çaycuma’da üreme sağlığı eğitimi başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde üreme sağlığı eğitimi başladı.Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Eğitim Programı kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi tarafından Çaycuma Devlet...

Çaycuma’da üreme sağlığı eğitimi başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde üreme sağlığı eğitimi başladı.Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Eğitim Programı kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi tarafından Çaycuma Devlet...

03 Nisan 2018 Salı 13:11
Çaycuma’da üreme sağlığı eğitimi başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde üreme sağlığı eğitimi başladı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Eğitim Programı kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi tarafından Çaycuma Devlet Hastanesinde Üreme Sağlığı, Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların önlenmesine yönelik sağlık personellerine modül eğitimi başladı.

Çaycuma Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde görev alan Zonguldak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Canan Koca, Dr. Nalan Güven Aktunç, Ebe Figen Aydoğan, Sevgi Günay tarafından bölgede görev yapan Aile Hekimleri, Ebe, Hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik başlayan eğitimler 14 gün devam edecek.

Düzenlenen eğitimin amacı, eğitilen personeller tarafından gerek sağlık kurum ve kuruluşlarında, gerekse sahada görev yapan personele istenmeyen gebelikler, ve erken yaştaki gebeliklerin önlenmesi, yüksek riskli gebelikler ve buna bağlı hastalık ve ölümlerin azaltılması, cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi, aile planlamasının uygulanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak konularında geniş kapsamlı olarak eğitimciler tarafından sağlık personellerine eğitim verildi.
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