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Bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar

Zonguldak’ta bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan dolmuşçu esnafı, kendilerine destek veren Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.Zonguldak-Kozlu üst yol dolmuş taşımacılığı...

Bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar

Zonguldak’ta bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan dolmuşçu esnafı, kendilerine destek veren Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.Zonguldak-Kozlu üst yol dolmuş taşımacılığı...

27 Mart 2018 Salı 17:02
Bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar

Zonguldak’ta bir günlük gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan dolmuşçu esnafı, kendilerine destek veren Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Zonguldak-Kozlu üst yol dolmuş taşımacılığı yapan şoför esnafı 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Afrin Operasyonuna destek vermek amacıyla 17 Mart 2018 Cumartesi günü tüm gün boyunca, duraktaki tüm araçların gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar. Kampanyaya destek veren Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a günün hatırası olan fotoğrafı hediye ederek kampanyaya destek verdiği için Başkan Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Başkan Kerim Yılmaz da ’’Bu vatan kolay kurulmadı, Vatanımız dünyanın göz bebeği. Bu vatanı korumak için mücadele eden Mehmetçiklerimize destek için yapılan organizasyonda bizimde katkımız olduysa ne mutlu bize. Bizler burada rahat isek Afrin’de, Güneydoğu’da, karada, havada, denizde mücadele eden askerlerimiz sayesinde rahatız. Allah onlardan razı olsun onları korusun" dedi.
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