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Başkan Yılmaz uyuşturucuya karşı uyardı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Din görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.Kozlu ilçesinin daha yaşanılabilir hale getirmek için kolları sıvayan Kozlu Belediye...

Başkan Yılmaz uyuşturucuya karşı uyardı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Din görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.Kozlu ilçesinin daha yaşanılabilir hale getirmek için kolları sıvayan Kozlu Belediye...

20 Mart 2018 Salı 15:51
Başkan Yılmaz uyuşturucuya karşı uyardı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Din görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, uyuşturucuya karşı uyarılarda bulundu.

Kozlu ilçesinin daha yaşanılabilir hale getirmek için kolları sıvayan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, istişare toplantılarına hız verdi. Din görevlileri ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yılmaz, tüm herkesi uyuşturucuyla mücadeleye davet etti. Moda Kafede düzenlenen kahvaltı programına Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu İlçe Müftüsü Vekili Osman Fatih Eryiğit ve din görevlileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, sözlerine 3 ayların hayırlı olmasını dileyerek başladı. Uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda din görevlileri ile istişare eden Başkan Yılmaz, "Bu kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmamız için gençlerimize sürekli olarak telkinde bulunmalıyız hatta adli mercilere de şikayet etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince denetim yaparak okul önlerindeki seyyar satıcıları uzaklaştırıyoruz ama bu illetin satışı okul içlerine kadar girmiş. Kozlu’da geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz bu illet nedeniyle hayatını kaybetti. Bizler ve sizler sürekli olarak gençlerimizle iç içeyiz. Gerekli uyarıları yaparak önlem almalıyız. Kozlu’da bonzai denen illet son dönemlerde çok yaygınlaştı. Arkadaşlar durum çok ciddi. Okullara kadar girildi. Tespit etmek çok zor. Bildiklerinizi ve duyduklarınızı mutlaka kolluk kuvvetlerine haber verin. Bu kesinlikle gammazlamak değildir aksine bu tür kullanıcıların sağlığı içindir. Sizlerden de bu konuda büyük destek istiyoruz. Vaazlarda, sohbetlerde bu konulara değinelim inşallah huzurun, barışın, kardeşliğin, dostluğun, sevginin tavan yaptığı bir Kozlu diliyorum davetimi kırmayıp geldiğini için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
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