Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052

Başkan Uysal Ören Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, hafta sonu Ören Mahallesi’nde sorunları yerinde tespit edip, muhtar ve vatandaşların isteklerini dinledi.Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezilerini hafta sonunda...

Başkan Uysal Ören Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, hafta sonu Ören Mahallesi’nde sorunları yerinde tespit edip, muhtar ve vatandaşların isteklerini dinledi.Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezilerini hafta sonunda...

25 Mart 2018 Pazar 19:05
Başkan Uysal Ören Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, hafta sonu Ören Mahallesi’nde sorunları yerinde tespit edip, muhtar ve vatandaşların isteklerini dinledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezilerini hafta sonunda da sürdürdü.

İlçedeki 31 mahallede ‘Her mahalleye eşit hizmet’ parolasıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Hüseyin Uysal, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların istek ve taleplerini de yerinde dinliyor.

Başkan Uysal, hafta sonunda Ören mahallesini gezdi. Muhtar Halil Sever ile mahalleyi dolaşan Başkan Uysal, sorunları yerinde görüp, muhtardan istek ve taleplerini dinledi.

Mahalle gezisinin ardından muhtarlık toplantı salonunda mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Uysal, vatandaşların sorularını yanıtladı, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ören Mahallesinin 2010 yılında Kdz. Ereğli Belediyesine bağlanmasıyla başlayan imar sorunları dahil diğer ihtiyaçlarını göreve geldiği günden itibaren çözmeye çalıştığını belirten Başkan Uysal; “Ören Mahallemiz göreve geldiğimden itibaren en fazla mesai harcadığım, sorunlarını çözmek için çalıştığım mahallelerimizin başında geliyor. Kimse benim kadar Ören’i sevemez. Muhtarımızla birlikte ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe altından kalkamayacağımız sorun olmaz. Gönlüm her zaman sizlerle beraber” dedi.

Başkan Uysal, gezisinin ardından ilgili daire müdürlerine ihtiyaç duyulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve muhtarların taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kdz. Ereğli Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı
Kdz. Ereğli Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı
İlçe Başkanı Ahmet Gören söz aldı
İlçe Başkanı Ahmet Gören söz aldı
Maden Nezaretçileri Derneği Genel Kurulu yapıldı
Maden Nezaretçileri Derneği Genel Kurulu yapıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim