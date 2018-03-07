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Başkan Güneş’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş’in annesi Afife Perihan Atasoy(77) son yolculuğuna uğurlandı.Saltukova Beldesi Doğankent Sitesindeki evinin önünde okunan Kur-anı Kerim’in ardından Atasoy, Saltukova Merkez Camiinde düzenlenen cenaze...

Başkan Güneş’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş’in annesi Afife Perihan Atasoy(77) son yolculuğuna uğurlandı.Saltukova Beldesi Doğankent Sitesindeki evinin önünde okunan Kur-anı Kerim’in ardından Atasoy, Saltukova Merkez Camiinde düzenlenen cenaze...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:41
Başkan Güneş’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş’in annesi Afife Perihan Atasoy(77) son yolculuğuna uğurlandı.

Saltukova Beldesi Doğankent Sitesindeki evinin önünde okunan Kur-anı Kerim’in ardından Atasoy, Saltukova Merkez Camiinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Atasoy, Saltukova Ahmetler Aile Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu, BBP İlçe Şükrü Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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