Başar güven tazeledi

Zonguldak İli Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Necati Başar yeniden başkan oldu.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen genel kurula AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğl’nun yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Müdürü Kazım Eroğlu, MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, İYİ Parti İl Başkanı Ragıp Bayraktar, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Esnaf Odası Başkanı Muharrem Coşkun, Memur-Sen il temsilcisi Kadir Bacıoğlu, Kızılay Şube Başkanı Nihat Aygün, AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyetinin oluşturulması ile başladı. Zonguldak İli Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necati Başar, bir konuşma yaparak, geçmişten bugüne yaptıkları hizmetlerden bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından söz alan Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Zonguldak’ın kötü günlerden geçtiğini ifade ederek "Bizler de kömür ile var olmuş kömür ile yoğurulmuş bir kültürün temsilcileriyiz. Hepimizin ortak amacı yüreğimizin sorunlarını çözmek, yaşanan olumsuzlukları durdurabilmek, bölgemizin yeniden eski günlere dönmesini sağlamaktır. Zonguldak’ın çok zor günlerden geçtiğini bunun en önemli nedenlerinden birinin TTK olduğunu söylüyoruz. TTK küçüldükçe Zonguldak da küçülüyor. Bir zamanlar güç aldıkça üç il olabilecek kadar büyüyen Zonguldak’ın bugün hem göç vererek nüfusu azalıyor hem de ekonomik olarak küçülüyor. Her şeyden önemlisi can güvenliği riski artıyor. TTK, tarihinde en az sayıda işçisiyle en düşük üretimini yapıyoruz. Her şeyden önemlisi can güvenliği riski artıyor. Öte yandan Türkiye yılda yaklaşık 35 milyon ton taşkömürü ithal ediyor. Bunun 6-7 Milyon tonu demir- çelik sektöründe kullanılıyor. Her yıl ortalama 4-5 milyar ton taşkömürü rezervi var TTK’nın üretim kapasitesi yıllık 5 milyon ton üretim kapasitesi yıllık 5 milyon ton üretimi ise 823 bin ton. İşçi açıkları en üst noktada, üretim yapamıyoruz e TTK göz göre göre zarara sokuluyor. Türkiye kendi öz kaynaklarına dönmek ve yer altı zenginliklerini değerlendirmek zorunda bu nedenledir ki Türkiye’nin Zonguldak’a ve TTK’ya ihtiyacı var. Birlik beraberlik içinde bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Programda son olarak konuşma yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise Zonguldak ilinin Cumhuriyetin ilk ili olduğuna ve bu nedenle Zonguldak’ta siyasilere ve derneklere çok iş düştüğünü ifade ederek “Zonguldak Cumhuriyetin ilk ili Zonguldak2ta her kültürden her milletten insanlar var. Hala bu şehirde yerli yabancı ayrımları yapılıyor, konuşuluyor bunların artık yapılmaması lazım. Hangi çağda nerde yaşıyoruz bunun bilincinde olmamız lazım. Bir ve beraber olduğumuzda Zonguldak’ta çok şeyler başarabiliriz. Zonguldak’ta kömür olmazsa olmazımız ama Zonguldak deyince akla sadece kömür gelmemeli Zonguldak deyince akla sonsuza kadar akla kömür gelecekse burayı bizim geliştirebilmemiz mümkün değil. Biz kömür alacağız bunu geliştireceğiz yerin altındaki o değerleri mutlaka çıkartacağız. Enerji bakanımızın milli enerji yerli kömür projesi var onu da sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek liste halinde gerçekleşen seçimde mevcut başkan Necati Başar yeniden başkan seçildi.