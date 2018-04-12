BAKKA’ya 49 milyon 300 bin TL’lik yatırım projelendirildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 8 Ocak 2018 tarihinde ilan edilen toplam 20 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı başvuru süreci, KAYS üzerinden 2 Nisan itibariyle ve taahhütnamelerin sunumu açısından 6 Nisan itibariyle tamamlandı.

12 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 27 adet başvuru alındı. 8 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 77 adet başvuru alındı.

Süresi içerisinde teslim alınan 104 proje kapsamında TR81 Düzey 2 Bölgesinde 49.283.688,82 TL tutarında yatırımın projelendirildiği ve bu yatırımlar için Ajanstan 36.636.530,60 TL hibe talep edildiği hesaplandı. Projelerin değerlendirme süreci 9 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle başladı. Projeler sırası ile Ön İnceleme (Uygunluk Kontrolü / İdari Kontrol / Eksik Evrak Bildirimi), Bağımsız Değerlendirici İncelemesi, Değerlendirme Komitesi İncelemesi, Genel Sekreterlik İncelemesi (Ön İzleme / Risk Değerlendirmesi / Bütçe Revizyonu) ve Yönetim Kurulu Onayı aşamalarından geçerek başarılı olanlar bu süreçlerden sonra kamuoyuna ilen edilecek.