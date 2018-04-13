BAKKA’da katı atık bertaraf toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Bölgesi katı atıkları yakma tesisinde bertarafı için kapanış toplantısı yapıldı.

Coğrafyasının yaklaşık yüzde 65’i ormanlarla kaplı TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) katı atık depolama alanları oluşturulması ve bu alanların yönetilmesi süreçlerinde önemli sıkıntılarla karşılaşılıyor. Bölgenin en önemli sorunlarının başında gelen katı atık depolama sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracak olan ve en etkin bertaraf yöntemlerinden biri olarak kabul edilen katı atıkların yakılarak biyokütle enerjisi üretilmesi kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından bir çalışma yaptırılması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda atığın içeriği, miktarı ve kalorifik değerleri, taşıma mesafeleri ile bunların maliyetleri, ayrıca bertaraf sonucunda ortaya çıkacak elektrik ve buhar enerjisinin miktarlarını tespit edebilmek amacıyla bir araştırma raporu hazırlatılması için çalışma başlatıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı (TÜBİTAK MAM) arasında "Batı Karadeniz Bölgesi Katı Atıklarının Yakma Tesisinde Bertarafı İçin Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması" projesi adıyla bir sözleşme imzalandı.

Bu kapsamda yaklaşık bir yıldır yürütülen araştırma ve çalışmalar tamamlanarak taslak rapor ilgili paydaşlarla paylaşıldı. Taslak rapora ilişkin teknik detayların görüşülmesi amacıyla BAKKA ve TÜBİTAK MAM ekibinin koordinasyonunda 5 Nisan 2018 Perşembe günü Zonguldak, 6 Nisan 2018 Cuma günü Bartın ve Karabük’te katı atıkla ilgili kilit aktörlerle taslak rapora ilişkin ön görüşme ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’na rapor sunumu yapıldı, ardından da raporun tüm ilgili taraflara, paydaşlara ve kamuoyuna aktarılması amacıyla Safranbolu Hilton Garden Inn Otel’de bir kapanış toplantısı organize edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantıya Zonguldak, Karabük ve Bartın ili üniversiteleri, il ve ilçe belediyeleri, Çevre Şehircilik Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, Çevre Birlikleri, İSTAÇ, İZAYDAŞ, Bartın Çimento gibi kurumların temsilcileri ve atık yönetim sektöründe faaliyet gösteren firmalardan katılım sağlandı.

Proje kapanış toplantısı, BAKKA Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından TÜBİTAK MAM temsilcilerinden Dr. Özgür Doğan, Yüksek Mühendis Volkan Pelitli ve ve Dr. Mehmet Ünsal’ın sunumları ile devam etti.

Sunumlarda bölgeye ilişkin katı atıkların nitelikleri ve tüm araştırma sonuçları kısaca aktarıldı ve söz konusu tesisin kurulduğu takdirde hangi maliyetlerin ortaya çıkacağı, yatırım tutarı ve geri dönüş süresi, projenin pozitif ve negatif etkileri de görüşüldü. Proje raporunun sadece yakma tesisi şeklinde algılanmaması gerektiği, bu kapsamda yapılan analiz ve araştırmalar ile raporda geçen bilgilerin herhangi bir atık yönetim sistemi için de bölge için büyük önem taşıdığı belirtildi. Toplantıda atıkların bir kısmının kompostlaştırılması veya bölgedeki bir çimento fabrikasında atıktan türetilmiş yakıt formunda yakılması hususları da görüşülen alternatif metotlar olarak görüşüldü.

Toplantının kapanış kısmında yeni bir yakma tesisi yapılması yerine bölgede mevcut bulunan çimento tesisinde atıkların yakılması alternatifi üzerinde daha detaylı çalışılması gerektiği, atık konusunda bölgesel işbirliği ve ortak çalışmaların önemi vurgulandı. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesine bir an önce başlanması ve tüm ülkede yaygınlaştırılmasının gerekliliğinin üzerinde duruldu. Atık getirme merkezleri, ikili ayrıştırma gibi yöntemlerle kaynağında azaltma ve ayrıştırmanın başlatılmasıyla katı atıkların daha yönetilebilir bir duruma geleceği de tüm paydaşlarca ifade edildi.

Toplantıya katılım sağlayan bakanlık yetkilileri ve katılımcıların Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi ile ilgili görüşleri alınarak, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde kurulması planlanan tesisin olumlu/olumsuz yönleri ele alındı ve toplantıya son verildi.