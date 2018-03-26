Avrupalı Türklerden Mehmetçik için anlamı organizasyon

Avrupa Karaelmaslılar Derneği tarafından Mehmetçik için hayata geçirilen organizasyon büyük ilgi gördü.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği çatısı altında faaliyette bulunan Avrupa Karaelmaslılar Derneği tarafından Mehmetçik için organize edilen programa beklenenin üzerinde katılım sağlanırken, elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı. Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı ve “Olumlu Çocuklar Yetiştirmek “ adlı konferans Saarland eyaletinin Wölklinğen Kentinde bir salonda gerçekleştirilen organizasyonla ile ilgili bilgi veren dernek başkanı Hidayet Geldi, "Derneğimiz tarafından ilk kez Mehmetçik için gerçekleştirdiğimiz organizeye beklediğimizin üzerinde bir taleple karşı karşıya kaldık ve bundan da oldukça mutlu olduk. Son günlerde askerimizin PKK’yı bitirme anlamında gerçekleştirdiği operasyona istedik ki bizden de bir destek gelsin bunu vatandaşlarımıza duyurduğumuza herkes adeta koşarak geldiler. Bizlere destek veren tüm gurbetçi vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Konsolosluk yetkilileri, eğitim ataşesi ve çok sayıda davetli katıldı