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Alaplı’da fındık hırsızlığı iddiası

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir tüccarın deposunda muhafaza ettiği yaklaşık 5 ton fındık çalındı.Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesinde fındık tüccarına ait depodan çuvallarla muhafaza ettiği yaklaşık 5 ton fındığın çalındığı...

Alaplı’da fındık hırsızlığı iddiası

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir tüccarın deposunda muhafaza ettiği yaklaşık 5 ton fındık çalındı.Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesinde fındık tüccarına ait depodan çuvallarla muhafaza ettiği yaklaşık 5 ton fındığın çalındığı...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:31
Alaplı’da fındık hırsızlığı iddiası

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir tüccarın deposunda muhafaza ettiği yaklaşık 5 ton fındık çalındı.

Alınan bilgiye göre, Alaplı ilçesinde fındık tüccarına ait depodan çuvallarla muhafaza ettiği yaklaşık 5 ton fındığın çalındığı öne sürüldü. İddiaya göre, sabah iş yerine gelen çalışanlar, depodan fındık çuvallarının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili fındık deposunun eski çalışanı olduğu iddia edilen E.Y. ve yardım ettiği öne sürülen İ.E.’yi gözaltına aldı.

Fındık tüccarı K.K. yaklaşık bir aydır depoyu açmadıklarını belirterek, "Depoyu açtığımızda fındığın çalındığını fark ettik. Hırsızlık yapan eski çalışanımız. Kendisi yedek anahtar çektirmiş sonra zaman içerisinde buraya gelip fındık çuvalları arabasına yükleyip götürmüş. Olayı polise bildirdik" diye iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı belirtildi.
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