Alaplı TSO’da seçimlere doğru

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin heyecanı sürüyor. 2 Nisan tarihinde yapılacak ve 5 grupta gerçekleşecek olan seçim için geri sayım başlarken, seçim öncesinde ortaya çıkan başkan adaylarının çalışmaları da hızlandı.

Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması gereken fakat yeni meslek gruplandırmalarında karışıklıktan dolayı Nisan ayına ertelenen oda seçimleri için çalışmalarına aylar önce başlayan TSO başkan adayları, seçim sürecindeki açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 2 Nisan Pazartesi günü yapılacak seçimler öncesinde, projelerini anlatmak ve meslek guruplarındaki adaylarını tanıtmak için basın karşısına çıkan başkan adayları, birbirlerini hedef alan açıklamalar da yaptıkları dikkat çekiyor.

Adaylığı için kanunen yolun açılmasının ardından kamuoyu desteği ile Alaplı TSO Başkanlığı’na yeniden talip olan Ocak, çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek istediklerini açıklarken, İş adamı Murat Yılmaz ise değişim istedi. TSO üyeleri olmak üzere kamuoyunun desteğini alarak bu yola çıktığını belirten Recep Ocak “Bu doğrultuda gelecek 4 yıl içerisinde devam etmekte olan projelerimizi sonlandırmak ve Allah nasip ederse yarım kalan işlerimiz olarak gördüğümüz hizmetleri de tamamlamak istiyoruz” dedi. Açıklamasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile iyi ilişkiler sonucunda Alaplı İlçesinin önünü Yatırım konusunda açmak istediklerini söyledi. Öte yandan iş adamı Murat Yılmaz ve ekibi seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyorlar. TSO Başkan Adayı Murat Yılmaz, Mollabey’i ziyaret ederek, projeleri ile ilgili olarak bilgiler verdiler. seçimlerde kendilerine görev verilmesi durumunda Alaplı’yı ekonomi yönetimini A’dan, Z’ye yeniden yapılandıracağını söyledi. Yönetim ekibini de profesyonel, üretken ve vizyon sahibi kişilerden oluşturacağını ifade eden Yılmaz, temel hedeflerinin ise marka bir Alaplı ekonomisi yapmak olduğunu kaydetti. Göreve getireceği kişilerin profesyonel, vizyon sahibi, üretken, esnafın sorunlarını bilen ve çözüme kavuşturma kararlığında olan kişiler olacağını da vurgulayan Yılmaz, “İlçemizi ekonomik, kültürel, sosyal ve şehircilik anlamında bölgede üretken ve marka kent yapacak her biri kendi sektöründe saygın, profesyonel ve dinamik bir yönetim kadrosunu göreve getireceğim”dedi.