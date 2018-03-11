Alaplı Belediye Başkanı Tekin, "Yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

İlçede cadde ve sokak aralarında yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İlçenin çağdaş ve yaşanabilir bir kent kimliğine kovuşturmak için gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Alaplı Belediyesi, ilçenin tüm sokaklarını daha modern bir görünüme kavuşturmak için yol ve kaldırım çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Çalışma programına alınan cadde ve sokakların biran evvel tamamlanabilmesi için çalışmalarını hızlandıran Alaplı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü alt yapısı bitmiş olan sokakların fizibilite işlemlerini yaparak üst yapı kilitli parke çalışmalara hız verdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Daha güzel bir Alaplı için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi şirin bir yer yapmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden hızlı bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Mahallelerin daha iyi bir hale gelmesi için yapılan çalışmalarla birçok noktaları çalışmalarımızı bitirdi. İlçemizde her mahalleye hizmet getirmeye çalışıyoruz. Amacımız bundan sonra ilçemizde yol ve kaldırım yapılmadık yol kalmayıncaya kadar bu işi devam ettirmektir. Biz vatandaşlarımızın imkanlar ölçüsünde taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün hizmetlerin bir anda bitmesi mümkün değildir hepsi belli bir program dahilin de yapılmaktadır. Çalışmaların biran önce bitmesi için aralıksız çalışmalarımız sürmektedir. Her şey daha güzel bir Alaplı için. Durmadan, yorulmadan hizmete devam” dedi.

Başkan Nuri Tekin, "2014 yılında göreve geldikten sonra ilçemizin öncelik sırasına göre projelerimizi yaptık. Bunları plan dahilinde ilçemiz halkının hizmetine sunduk. Alt yapı sorununu bitirdik. Bu süreçte halkımıza bize verdiği destek ve sabırları için buradan kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 2018 yılını belediye olarak çevre ve estetik yılı olarak kabul ettik. Belediye olarak bundan sonraki yatırımlarımız çevre düzenlemesi bitmiş, modern bir kent yaratmaktır. Alaplı merkez şehir içine daha iyi estetik görünüm gözükmesi için parke ve kaldırım çalışmaları yapılacak. Alaplı’yı güzelleştirmek için her bölgesinde çalışıyoruz. Belediye olarak yaşadığımız şehrin her noktasın da, alt yapısıyla, parkıyla, çevre düzenlemeleriyle modern bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız ilçe genelindeki çalışmalarımızla Alaplı’yı daha iyi hale getirmek. Bunun için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor” diye konuştu.