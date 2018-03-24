Alaplı Anadolu İmam Hatip Hutbe Yarışmasında il birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" Zonguldak il finali 23 Mart 2018 tarihinde Zonguldak Kozlu Aziziye Camii’nde yapıldı gerçekleştirildi

Yarışma Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ,STK Temsilcileri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde bulunan İmam Hatip Liselerinden sekizinin okul birincisi yarıştı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Hutbe Okuma Yarışması il birinciliğini Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesine kazandıran Ahmet İslam Bilgiç 4 mayıs tarihinde Kastamonu’da yapılacak bölge yarışmasında Zonguldak’ı temsil edecek.