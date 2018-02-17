Afrin Gazisi Zonguldak’ta ki baba ocağına getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PYD/YPG’ye yönelik Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı harekâtında girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Serkan Arık Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki evine getirildi.

Afrin’de terör örgütlerine yönelik TSK tarafından düzenlenen Zeytin dalı harekâtının 22. Gününde 11 askerin şehit olduğu çatışmada Ereğlili Uzman Çavuş Serkan Arık’da(24) başından vurularak yaralandı.

Kdz. Ereğli ilçesi Ramazanlı Köyü’nden, Uzman Çavuş Serkan Arık(24) başından yaralandı. Ereğlili Gazi tedavisinin ardından memleketi Ereğli’ye geldi. Terör örgütü militanlarının silahından çıkan kurşun Uzman Çavuş Serkan Arık’ın başını sıyırarak yaralanmasına yol açtı. Türkiye’ye getirilen Arık yapılan tedavisinin ardından Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ki baba ocağına getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu Arık’ın evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Afrin Gazisi Uzman Çavuş Serkan Arık’ı ziyaret ederek kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Madenoğlu Afrin Gazisi Arık’a moral vererek, her türlü ihtiyacında devletin yanında olduğunu söyledi.