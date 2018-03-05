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Afet konutlarında oturan vatandaşlar tapularına kavuşuyor

Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu çözülüyor. Alaplı Belediye Meclisi’nin yapılan Mart ayı olağan toplantısında...

Afet konutlarında oturan vatandaşlar tapularına kavuşuyor

Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu çözülüyor. Alaplı Belediye Meclisi’nin yapılan Mart ayı olağan toplantısında...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:11
Afet konutlarında oturan vatandaşlar tapularına kavuşuyor

Alaplı’da 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelanda konutları zarar gören vatandaşlar için yapılan Tepeköy Mahallesi’ndeki 150 afet konutunun tapu sorunu çözülüyor. Alaplı Belediye Meclisi’nin yapılan Mart ayı olağan toplantısında afet konutlarının bulunduğu alandaki gayrimenkulün bedelsiz olarak Maliye hazinesine devredilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Alaplı Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Nuri Tekin’in başkanlığında yapılan tek oturumla tamamlandı. Biri önergeyle gündeme alınan iki madde oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, afet konutlarının uzun yıllardır çözüm bekleyen tapu sorunu da çözüldü. Alaplı Belediye Meclisi, afet konutlarının bulunduğu alanda yer alan Tepeköy Mahallesi 32 ada 78 parselde kayıtlı gayrimenkulün bedelsiz olarak Maliye hazinesine devredilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, afet konutları sakinlerinin yıllardır bekledikleri tapu sorununun alınan bu kararla çözüldüğünü belirterek, “Afet konutları yaklaşık 20 yıldır tapu sorunlarının çözümünü bekliyordu.Göreve geldiğimizde bu sorunun çözümü için gerekli çalışmalara başladık. 15 bloktaki 150 konutun tapu sorununu hem Belediyemizi, hem de afet konutları sakinlerini mağdur etmeyecek şekilde çözmek için gerekli çalışmaları yaptık ve bugün de Meclisimizde oy birliğiyle alınan kararla, konutların bulunduğu alandaki gayrimenkulün bedelsiz olarak Maliye hazinesine devrini sağladık. Bu konutlarda yaşayanlar için büyük önem taşıyan bu kararı almak bizim Meclisimize nasip oldu. Tüm Meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra artık tapuların düzenlenmesine geçilecek. Afet konutları sakinlerine, Belediyemize ve ilçemize bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum“ dedi.

Toplantıda ayrıca, verilen önergeyle gündeme alınan Alaplı Kapalı Pazaryerinin, halk pazarı dışında oto pazarı, fuar gibi etkinliklerde kullanılması için de gerekli çalışmaların yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Kapalı Pazaryeri binasının tepeden tırnağa bakım ve onarımının yapıldığını ifade ederek, “Kapalı Pazaryerinin çatısını, iç ve dış cephelerini, kapılarını, pencerelerini tamamen yeniledik. Yeni otopark alanları yaptık, çevre düzenleme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bunun yanında yeni sosyal tesisler yapıyoruz, tuvalet ve mescitini de tamamen yeniliyoruz. Burası, vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dört dörtlük bir tesise dönüştürülüyor. Böyle bir tesisin haftanın diğer günlerinde de değerlendirilmesi, ilçemize ekonomik ve sosyal bir canlılık kazandıracaktır. Bunun için gerekli çalışmaları da hep beraber yapacağız“ dedi.
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