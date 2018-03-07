67 Burda AVM’de “Kadınların Onuru, Herkesin Sorumluluğu” projesi

Esas 67 Burda AVM’nin ev sahipliğinde “Kadınların Onuru, Herkesin Sorumluluğu” projesi etkinlikleri düzenlenecek.

“Şehit ve Gazi Annelerine, fedakar Türk Kadınına atfen” Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan “Kadınların onuru, herkesin sorumluluğu” adı verilen proje, Valilik Makamı’nın destek ve himayelerinde, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile işbirliği yapılarak Zonguldak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapılacak kutlamaların öncesi, sırasında ve sonrası süreci kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Projenin amacı; ise şöyle belirtildi:

"İlimizde ikamet eden kadınların ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak, bu vesileyle; içerik ve görsellerinde “şiddet” söylemi ve çağrışımı içermeyen ve özellikle yöremiz insanının duyarsız kalamayacağı mesajları içeren söylemleri kullanmak suretiyle yapılan çalışmalarla, kadınların herhangi bir neden veya gerekçeyle en yakınlarından/güvendiklerinden, en çok değer verdiklerinden/sevdiklerinden kaynaklanabilecek her türlü şiddet söylemi ya da eylemine maruz kalmaması, bu bağlamda kadına yönelebilecek tehlike/tehdit ve suç korkusunu ortadan kaldırmak, yalnız olmadıklarını göstermek, hangi gerekçe ile olursa olsun aile bütünlüğünü temelden sarsan şiddet kaynaklı olayların toplum nazarında kabul görmesine, savunulmasına veya normal karşılanmasına neden teşkil eden tarafgir/hoşgörülü yaklaşımların onursuz bir davranış olduğunun anlaşılmasına ve suçu işleme eğilimi açısından riskli guruplar üzerinde yasal müeyyidelerin etkinliğini destekleyici mahiyette hep birlikte kamuoyu nezdinde etkili bir caydırıcılık iklimi oluşturmak, toplumumuzun sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve suçu işleme potansiyelindeki risk gurubundaki vatandaşlarımız nezdinde yüksek seviyede farkındalık oluşturmaktır."

Proje çalışmaları çerçevesinde; 8 Mart 2018 Perşembe günü saat 16.00-18.00 arasında Esas 67 Burda AVM ev sahipliğinde; AVM girişinde ve içerisinde stant açılarak kadın ziyaretçilerin Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanması ve karanfil takdiminin yanı sıra tüm ziyaretçilere ise el broşürü ve magnetler dağıtılacak. Bülent Ecevit Üniversitesi, Kozlu ve Çaycuma Kaymakamlıklarının katkılarıyla proje gönüllüsü Konservatuvar öğrencisi, öğretmen, ilköğretim öğrencilerinden oluşan kadın “keman ve viyolonsel” icracıları/sanatçıları tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecek.