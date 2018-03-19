Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115769
ALTIN
166.475
DOLAR
3.9459
STERLİN
5.5366
EURO
4.8588

Yüz bin meyve fidanı toprakla buluşacak

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, her yıl düzenli olarak başlattıkları...

Yüz bin meyve fidanı toprakla buluşacak

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, her yıl düzenli olarak başlattıkları...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:55
Yüz bin meyve fidanı toprakla buluşacak

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, her yıl düzenli olarak başlattıkları sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışların başladığını belirterek, “Getirdiğimiz sertifikalı meyve fidanlarını çiftçimize maliyet fiyatına satıyoruz. Ceviz, kayısı, armut, şeftali, dut, kiraz, vişne, ayva, erik, bodur elma gibi fidanların satışı başladı” dedi.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Elmalı, “Biz Ziraat Odası olarak köydeki çiftçimizin en az 100 meyve fidanı, 10 ineği ve 50 tavuğu olsun istiyoruz. Bu sayede, köyden şehre göçü yavaşlatmak, çiftçimizin köyünde geçimini en iyi şekilde sağlamasını istiyoruz. Bizim bütün çalışmalarımız bölge çiftçisine yöneliktir. Bölge çiftçisi kazansın, üretsin. Bu güne kadar 70 bin meyve fidanı toprakla buluştu. Hedefimiz yüz bin meyve fidanını toprakla buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta 700 fidan toprakla buluştu
Yozgat’ta 700 fidan toprakla buluştu
Yılmaz, “Yozgat TSO’yu çalışır hale getireceğiz”
Yılmaz, “Yozgat TSO’yu çalışır hale getireceğiz”
Yollarda iyileştirme çalışmaları başladı
Yollarda iyileştirme çalışmaları başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim