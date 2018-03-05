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Yozgat’ta ilkokul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi veriliyor

Yozgat’ta ilkokul öğrencilerine çevre bilincini aşılamak amacıyla eğitim verilmeye başlandı.Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde 25 gün boyunca sürecek çevre bilinci eğitiminde 6...

Yozgat’ta ilkokul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi veriliyor

Yozgat’ta ilkokul öğrencilerine çevre bilincini aşılamak amacıyla eğitim verilmeye başlandı.Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde 25 gün boyunca sürecek çevre bilinci eğitiminde 6...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:27
Yozgat’ta ilkokul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi veriliyor

Yozgat’ta ilkokul öğrencilerine çevre bilincini aşılamak amacıyla eğitim verilmeye başlandı.

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde 25 gün boyunca sürecek çevre bilinci eğitiminde 6 bin 500 ana sınıfı ve ilkokul öğrencisine ulaşılacak. Bugün başlayan eğitimlerde öğrencilere çevre, hava, su kirliliği ile ambalaj atık, bitkisel atık yağlar ve atık pillerin verdiği zararlar ve geri dönüşümle ilgili konular slayt eşliğinde anlatıldı. Eğitimde öğrencilere atık malzemelerden yapılan kalem, bloknot gibi materyallerin yanı sıra çevre bilincini aşılayan boyama kitabı da dağıtıldı.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan 25 gün boyunca 6 bin 500 öğrenciye ulaşacaklarını söyledi. Kılınçaslan,"Okullarımızdaki geri dönüşüm ve çevre bilinciyle ilgili çocuklarımıza eğitim vermeye başladık. İlkokula giden çocuklarımızın tamamına günlük 2 seans olmak üzere eğitim vereceğiz. Bu sayede hem çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacağız hem de geri dönüşümle ilgili uygulamalı ve pratik eğitim vereceğiz. Çocuklarımız aldıkları bu eğitimi günlük yaşantılarında uygulamaya dökerek çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri sağlanacak." dedi.
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