Yozgat’ta davul ve zurnacılar düğün sezonuna hazırlanıyor

Yozgat’ta düğünlerde davul zurna çalarak geçimlerini sağlayan davul ve zurnacılar düğün sezonunu bekliyor.

Yozgat’ta düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan davul ve zurnacılar, şimdiden düğün hazırlıklarına başladı. Çorum’un Sungurlu ilçesinden Yozgat’a gelen davul ve zurna ekipleri, bu düğün sezonundan bir hayli ümitli olduklarını söyledi. Yozgat Meydan Yerinde ellerinde davul ve zurnalarla ekmeklerinin peşine düşen davul ve zurna ekibi, büyük bir heyecanla düğün sezonunu bekliyor.

İşlerini yıllardır severek yaptıklarını söyleyen zurnacı Hasan Hüseyin Tolu, “Zurna ve davul düğünlerin vazgeçilmezidir. Mesleğimizi tüm zorluklara rağmen devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yıl ki düğün sezonundan umutluyuz. Yazın düğünlerden kazandığımız parayla kışımızı geçiriyoruz. Ekonomik olarak çok memnun olmasak da mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.