Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114821
ALTIN
172.588
DOLAR
4.0567
STERLİN
5.6711
EURO
4.9613

Yozgat’ta davul ve zurnacılar düğün sezonuna hazırlanıyor

Yozgat’ta düğünlerde davul zurna çalarak geçimlerini sağlayan davul ve zurnacılar düğün sezonunu bekliyor.Yozgat’ta düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan davul ve zurnacılar, şimdiden düğün hazırlıklarına başladı. Çorum’un...

Yozgat’ta davul ve zurnacılar düğün sezonuna hazırlanıyor

Yozgat’ta düğünlerde davul zurna çalarak geçimlerini sağlayan davul ve zurnacılar düğün sezonunu bekliyor.Yozgat’ta düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan davul ve zurnacılar, şimdiden düğün hazırlıklarına başladı. Çorum’un...

06 Nisan 2018 Cuma 14:21
Yozgat’ta davul ve zurnacılar düğün sezonuna hazırlanıyor

Yozgat’ta düğünlerde davul zurna çalarak geçimlerini sağlayan davul ve zurnacılar düğün sezonunu bekliyor.

Yozgat’ta düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan davul ve zurnacılar, şimdiden düğün hazırlıklarına başladı. Çorum’un Sungurlu ilçesinden Yozgat’a gelen davul ve zurna ekipleri, bu düğün sezonundan bir hayli ümitli olduklarını söyledi. Yozgat Meydan Yerinde ellerinde davul ve zurnalarla ekmeklerinin peşine düşen davul ve zurna ekibi, büyük bir heyecanla düğün sezonunu bekliyor.

İşlerini yıllardır severek yaptıklarını söyleyen zurnacı Hasan Hüseyin Tolu, “Zurna ve davul düğünlerin vazgeçilmezidir. Mesleğimizi tüm zorluklara rağmen devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yıl ki düğün sezonundan umutluyuz. Yazın düğünlerden kazandığımız parayla kışımızı geçiriyoruz. Ekonomik olarak çok memnun olmasak da mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayıralan’da 4 bin adet gül fidanı toprakla buluştu
Çayıralan’da 4 bin adet gül fidanı toprakla buluştu
Çözüm Koleji öğrencileri, harçlıklarını TSK’ya bağışladı
Çözüm Koleji öğrencileri, harçlıklarını TSK’ya bağışladı
Yozgat’ta yılın ilk 3 ayında 466 yeni iş yeri açıldı
Yozgat’ta yılın ilk 3 ayında 466 yeni iş yeri açıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim