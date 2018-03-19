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Yozgat’ta 700 fidan toprakla buluştu

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yukarı Nohutlu Mahallesi Erkoç Tepe mevkiinde 700 adet fidan dikimi yapıldı.Yozgat’ta 600 dekarlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve vali yardımcıları,...

Yozgat’ta 700 fidan toprakla buluştu

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yukarı Nohutlu Mahallesi Erkoç Tepe mevkiinde 700 adet fidan dikimi yapıldı.Yozgat’ta 600 dekarlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve vali yardımcıları,...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:53
Yozgat’ta 700 fidan toprakla buluştu

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yukarı Nohutlu Mahallesi Erkoç Tepe mevkiinde 700 adet fidan dikimi yapıldı.

Yozgat’ta 600 dekarlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim programına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve vali yardımcıları, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Müftüsü Salih Sezik katıldı. Düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu ve fidanlara can suyu verildi.

Yozgat’ta her sene 5 milyon fidan dikildiğini hatırlatan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada “Erkoç tepesi 600 dekar bir yer. Buraya 700 fidan dikiliyor. Biz başlangıç yapalım istedik. Yozgat’tan ziyade iç Anadolu Bölgesi’nin geneli itibariyle bozkır bir görüntüsü var. Yozgat’ta her sene fidan dikimini artırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl Yozgat’ın Çamlığı varsa ve burada büyük bir ormanlık alan varsa bu yamaçlarda da büyük ormanlık alanlar olabilir. Toprağı çok uygun. Bu konu da herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Yakın bir zamanda da öğrencilerimizle yüklü bir miktarda fidan dikme merasimi yapacağız” dedi.

Vali Yurtnaç, Yozgat’ta yeşil alanları artırmak için Orman İşletme Müdürlüğü ile de planlı bir şekilde çalıştıklarını da söyledi.
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