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Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine tepki

Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara, Yozgat Şeker-İş Sendikası Sorgun Şubesi üyeleri ve şeker fabrikası çalışanları tepki gösterdi.Sendikaya bağlı üyeler ile birlikte Sorgun AK Parti İlçe Başkanlığı’na...

Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine tepki

Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara, Yozgat Şeker-İş Sendikası Sorgun Şubesi üyeleri ve şeker fabrikası çalışanları tepki gösterdi.Sendikaya bağlı üyeler ile birlikte Sorgun AK Parti İlçe Başkanlığı’na...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:09
Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine tepki

Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara, Yozgat Şeker-İş Sendikası Sorgun Şubesi üyeleri ve şeker fabrikası çalışanları tepki gösterdi.

Sendikaya bağlı üyeler ile birlikte Sorgun AK Parti İlçe Başkanlığı’na gelen Şeker-İş Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük, burada AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve parti yöneticileri ile bir süre görüşerek endişelerini dile getirdi. Gözübüyük, kararın Sorgun ekonomisine büyük sekte vuracağını ve binlerce kişinin işsiz kalacağını belirterek, karardan vazgeçilmesini istedi.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek işçilerin verdiği bu mücadelenin aş ve iş kavgası olduğunu vurgulayarak,"Elinizdeki ekmeği kaybetmemek için bir mücadele veriyorsunuz. Bu mücadelede biz de sonuna kadar sizlerin yanında olacağız. Olayı birlikte takip edeceğiz. Bu fabrikanın kapanmaması ve sizlerin işsiz kalmaması için çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gerekirse heyetler kurup görüşülmesi gereken kişilerle görüşeceğiz. Kısacası bu mücadelede hep birlikte hareket edeceğiz. Bundan kuşkunuz olmasın." dedi.

Daha öncede özelleştirmeyle ilgili kararlar çıktığını, son yapılan özelleştirme ihalesini alan şahsı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına çağırarak, kendisinden fabrikanın kapanmaması, çalışanların işten çıkarılmaması şartlarını koşunca, firma yetkilisinin ihaleden vazgeçtiğini ve ihalenin iptal edildiğini ifade eden Şimşek ,"Cumhurbaşkanımızın gönlü sizlerin aşsız, işsiz kalmasına elvermez. Bakın göreceksiniz, yine sizlerin yanında yer alacaktır." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak da teşkilat olarak da şeker fabrikasının kapanmasına karşı olduklarını, bu konuda düşünce ve isteklerini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a ilettiklerinin ifade etti.

Konuşmaların ardından işçilerden gelen soruların yanıtlanması sonrasında toplantı sona erdi.
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