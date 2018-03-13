Yollarda iyileştirme çalışmaları başladı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kış mevsimi sonrası deforme olan yollarda iyileştirme çalışmaları başlanıldığını söyledi.

Yozgat’ın iyi bir alt yapıya sahip olmadığını söyleyen Başkan Arslan,"Bu alt yapıyı kısa zamanda düzeltmekte mümkün değil. Dolayısıyla kış mevsiminden çıktığımızda bir takım çukurların oluşması normaldir. Belediye olarak da biz boş durmuyoruz. Hemen havaların düzelmesi ile birlikte yol iyileştirme çalışmalarına başladık. Hemen hemen bir aydır, iklimin bize müsaade etmesi ile birlikte arkadaşlarımız iyileştirme çalışmalarını hemen yapıyor. Belediye görevinin farkında işini biliyor ve yapıyor." dedi.