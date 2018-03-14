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Yılmaz, “Yozgat TSO’yu çalışır hale getireceğiz”

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı’nı çalışır hale getirmek için başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fatih Yılmaz, Yozgat TSO’nun Türkiye’de örnek olması için çalışacaklarını söyledi.7 Nisan’da yapılacak olan...

Yılmaz, “Yozgat TSO’yu çalışır hale getireceğiz”

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı’nı çalışır hale getirmek için başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fatih Yılmaz, Yozgat TSO’nun Türkiye’de örnek olması için çalışacaklarını söyledi.7 Nisan’da yapılacak olan...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:14
Yılmaz, “Yozgat TSO’yu çalışır hale getireceğiz”

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı’nı çalışır hale getirmek için başkanlığa aday olduğunu açıklayan Fatih Yılmaz, Yozgat TSO’nun Türkiye’de örnek olması için çalışacaklarını söyledi.

7 Nisan’da yapılacak olan Yozgat TSO Başkanlığı’na adaylığını ilan eden Fatih Yılmaz, çalışma ekibiyle düzenledikleri basın toplantısında hedeflerini açıkladı. Yozgat TSO’nun son 1.5 yıldır faal bir şekilde çalışmadığını belirten Yılmaz, “Yozgat’ta yapılan bir çok faaliyette meclis ve meclis başkanı olması gereken yerlerde odayı temsil etmiyor. O yüzden öncelikli olarak TSO’yu faal bir vaziyete getirmemiz gerekiyor. TSO’da bizler öncelikli olarak eğitim anlamında Yozgat ticaret erbabını eğitmek amaçlı onlara çeşitli noktalarda yol göstermek ve onların önüne düşüp onları temsil etmek amacıyla bu işe talibiz” dedi.

TSO seçimlerinde ciddi bir şekilde ötekileştirmelerin olduğunu ve bundan duyduğu rahatsızlığı söyleyen Yılmaz, “Biz bu ötekileştirmelere karşıyız. İnsanların birbirlerini kırıp dökmesine karşıyız. Bu tarz şeylerin olmasını istemiyoruz. Geçmiş seçimlerde bunların olduğunu gördük. 7 Nisan’da bu seçim olduktan sonra 8 Nisan sabahında insanların birbirleriyle aynı dostluğu devam ettirmelerini istiyoruz. Seçimlerde tatlı bir rekabetin yaşanmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Tecrübeli bir yönetimle yola çıktıklarını da belirten Yılmaz, “Odanın ciddi temsil edilmesi gerekiyor. Yozgat TSO’nun bizler temsiliyetiyle Türkiye’de örnek TSO olmasını istiyoruz. Bu işe bunun için talibiz” ifadelerinde bulundu.
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