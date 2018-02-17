Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir kasabasında yem karma makinesine düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, hayvan yetiştiriciliği yapan Rıza K. (41) saat 15.30 sıralarında kendisine ait ahırda bulunan yem karma makinesinde yem hazırlarken dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servisi, itfaiye ekipleri sevk edildi. Rıza K.’nin cesedini sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.