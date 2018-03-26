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Umre ibadetini yapan kafile Akdağmadeni’ne döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat İl Müftülüğü organizasyonunda kutsal beldelere umre ziyareti için giden 44 kişilik Akdağmadeni kafilesi, ibadetlerini tamamlayarak ilçeye döndü.Akdağmadeni’nden kutsal topraklara giden kafile ilk olarak...

Umre ibadetini yapan kafile Akdağmadeni’ne döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat İl Müftülüğü organizasyonunda kutsal beldelere umre ziyareti için giden 44 kişilik Akdağmadeni kafilesi, ibadetlerini tamamlayarak ilçeye döndü.Akdağmadeni’nden kutsal topraklara giden kafile ilk olarak...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:22
Umre ibadetini yapan kafile Akdağmadeni’ne döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat İl Müftülüğü organizasyonunda kutsal beldelere umre ziyareti için giden 44 kişilik Akdağmadeni kafilesi, ibadetlerini tamamlayarak ilçeye döndü.

Akdağmadeni’nden kutsal topraklara giden kafile ilk olarak Mekke-İ Mükerreme’ye giderek burada 20 günlük ziyaretin ardından, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine-i Münevvere’ye geçti. Burada da 4 gün kalan vatandaşlar, umre ibadetlerini yerine getirdi. Kafileyi karşılayan yakınları, Saat Kulesi önünde yapılan karşılama sırasında oldukça duygusal anlar yaşadı.

Karşılamada konuşan Grup Görevlisi Sebahattin Bilen, dolu dolu bir umre programı yaşadıklarını ifade ederek “24 günlük umre ziyareti kapsamında mukaddes bir görevi yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk duyduk.

Cenab-ı Hak gidemeyenlerde en yakın zamanda o kutsal mekanlara gitmelerini nasip eylesin” şeklinde konuştu.
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