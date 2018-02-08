Şehit polisin adı kütüphanede yaşatılacak

Asayiş Daire Başkanlığı tarafından zenginleştirilmiş kütüphane projesi kapsamında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Türk Telekom Anadolu Lisesi tarafından Zenginleştirilmiş Kütüphaneler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kütüphaneye İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki polis memuru Ahmet Alan’ın ismi verildi. Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Bozok Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Vural, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve şehidin ailesi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adem Yücel, "81 ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi uygulamaya konulmuştur. Zenginleştirilmiş kütüphaneler zeka oyunları, okuma ve dinleme materyallerinin bir arada bulunduğu, sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabildiği, taşınabilir raflarıyla, ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarlarıyla, estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekanlar şeklinde tasarlanmaktadır." dedi.

Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ise, vatan topraklarının dört bir köşesinde, sınır boylarında ve sınır ötesinde üstün bir cesaretle ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik kuvvetlerine başarılar dileyerek,"Vatanımızın ve devletin bekası için uğrunda canım seve seve feda eden başta kütüphanemize ismi verilen şehit polis memurumuz Ahmet Alan olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit polis memuru Ahmet Alan adına yaptırılan zenginleştirilmiş kütüphanenin açılışı yapıldı.