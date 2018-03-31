Restore edilen Kayyumzade Konağı hizmete açıldı

Yozgat Belediyesi tarafından restore edilen Kayyumzade Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yozgat Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan tarihi konakların restore çalışması devam ediyor. Restorasyonu tamamlanan ve kültürel-sosyal aktivitelerin icra edileceği Kayyumzade Konağı, 3 yıllık çalışmanın ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihe sahip çıkmanın önemli olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Yüz seneden bu yana kaybettiğimiz bazı değerleri artık kazanma vakti geldi. Yani değerlerimize dönmemiz lazım. Bugünkü mimari ile kültürel bir zenginlik ortaya çıkmıyor. Şu konakların yıkılıp, yerine beton yığınlarını dikmişiz. Biz tarihimize sahip çıkacağız, sahip çıktığımız oranda, geleceğimize sahip çıkmış olacağız. Bu tür tarihi binaların korunmasında valilik olarak biz de gereken desteği vereceğiz” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise yaptığı açıklamada “Şehrin bir ruhu olması lazım. Her zaman söylüyorum. Şehrin ruhu kültürüdür, sanatıdır, tarihidir, edebiyatıdır, geçmişidir. Şehir geçmişi bu günü ve geleceği ile birlikte yaşatan bir mekandır. Maalesef Yozgat’ımıza baktığımız zaman bunu görmemiz mümkün değil. Geçmişi geleceğe taşıyacak adımları atmamız lazım insanlar olarak. Bugün bu konaklar olsaydı. Kimse Safranbolu’dan, Kastamonu’dan bahsetmeyecekti. Bu beton binaları görmek için şehre kimse gelmez. Şehrin tarihini geçmişini görmek için gelirler. Bu konağı açmakla birlikte biz Yozgat’ın tarihini açıyoruz, tarihini ortaya çıkarıyoruz ve tarihini yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.