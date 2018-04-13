’Kuşlar üşümesin’ diye ağaçlara yuva koydular

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 75 .Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri kışın kuşların üşümemesi ve yem ihtiyaçlarının karşılanması için okul bahçesindeki ağaçlara yuva koydular.

Öğrenciler değerler eğitimi kapsamında doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla 12 tane kış yuvasını Orman İşletme Müdürlüğünden temin ederek okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi. Sınıf Öğretmeni Ahmet Başaran öğrencilerin katıldığı etkinlik ile okul bahçesindeki ağaçlara 12 adet kuş yuvası yerleştirdiklerini söyledi.

Okulda değerler eğitiminin etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Başaran,"Paylaşım değerimizi gelecek nesillere aktarmak için kuşlarla yuva paylaşmayı, kuşlara yardım etmeyi öğreten bir etkinlik oldu. Çocukların gelecek hayatında tabiata, canlılara ve hayvanlara bakış açısını değiştireceğini umuyoruz" dedi.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten sınıf öğrencilerinden Ceren Sufracı ise hayatın paylaşmakla güzelleşeceğini söyledi.