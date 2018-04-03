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KADEM, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat Temsilciliği, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.İl Temsilciliği binasında düzenlenen toplantıya, KADEM Yozgat Temsilcisi Fadime Solmaz, yönetim üyeleri ve basın...

KADEM, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat Temsilciliği, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.İl Temsilciliği binasında düzenlenen toplantıya, KADEM Yozgat Temsilcisi Fadime Solmaz, yönetim üyeleri ve basın...

03 Nisan 2018 Salı 13:07
KADEM, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat Temsilciliği, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İl Temsilciliği binasında düzenlenen toplantıya, KADEM Yozgat Temsilcisi Fadime Solmaz, yönetim üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplumda sadece aile ve şiddet hususunda değil hukukun bütün alanlarında kadın haklarının vurgulanması ve hukuk sisteminde olmayan sebeplerle kadın erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini söyleyen KADEM İl Temsilcisi Fadime Solmaz, "Amacımız kadınların yaşama pozitif katılımını sağlayarak demokratik haklarının bilincinde olan kadınların bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktivitelere gerçekleştirmektir. Onların araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik etmek, yürütmek ve yaymayı amaçlamaktayız." dedi.

İl temsilciliği olarak Yozgat’ta çalışmalara başladıklarını belirten Solmaz, okuma yazma seferberliği kapsamında açtıkları kurslarla okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi. Solmaz ayrıca kız öğrencilerin nitelikli bir eğitim süreci yaşamaları için Yozgat’ta yurt hizmeti vermeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
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