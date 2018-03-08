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Girişimci üniversite öğrencisi kendi mantar tesisini kurdu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde girişimci üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Merve Akgül tarafından Aşağıcumafakılı köyünde kurulan tam otomasyonlu mantar üretme çiftliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hizmete girerek, 16 kadına istihdam...

Girişimci üniversite öğrencisi kendi mantar tesisini kurdu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde girişimci üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Merve Akgül tarafından Aşağıcumafakılı köyünde kurulan tam otomasyonlu mantar üretme çiftliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hizmete girerek, 16 kadına istihdam...

08 Mart 2018 Perşembe 17:20
Girişimci üniversite öğrencisi kendi mantar tesisini kurdu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde girişimci üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Merve Akgül tarafından Aşağıcumafakılı köyünde kurulan tam otomasyonlu mantar üretme çiftliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hizmete girerek, 16 kadına istihdam sağladı.

Mantar üretimine karşı bir ilgisi olduğunu, bunun için de araştırma yaparken TKDK’nın hibe desteğini duyduğunu belirten Akgül “Ben çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük bir ilgim vardı. Güzel ve modern bir tesis kurmak için önce bir proje hazırlatıp TKDK’ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Uzun suren bir kurulum aşamasının ardından ilk ürünümüzü bu gün alacağız ve tesisimizin açılışını yapacağız. Şu anda 16 kadın işçimiz var. İlerleyen zaman içerisinde alacağımız erkek işçilerle bu sayı 30’a çıkacak. Günde 600 kilo civarında bir mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimizi genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden temin ediyoruz” dedi.Akgül, tesisin hizmete girmesinin ardından iş için başvuruların arttığını ve çalışan işçilere kendi mutfaklarında pişirdikleri değişik mantar menülü yemekler verdiklerini de sözlerine ekledi.

Tesis 200 bin ton kapasiteye sahip.

Tesisin özellikleri konusunda açıklamalarda bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de, Yozgat’ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış bir tesisin açıldığını, yaklaşık 200 ton kapasiteli bu tesisin hizmete girmesinden büyük memnunluk duyduklarına işaret ederek “Kurulan bu tesiste hangi odadaki hangi bölümün ne kadar ısıya, karbondioksite, neme ihtiyacı var belirleniyor ve buna göre ısı ve nem veriliyor. Birer hafta arayla hazırlanan kompostlarımızda 60 ar gün mantar üretimi yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki, burada sürekli üretim yapılacak. Tesisin diğer bir özelliği ise çoğu tesislerde kullanılamayan küçük parçaların, burada ki kurutma ve paketleme tesislerinde kurutularak otel, motel, lokantalarda satılabilecek olması. Kısacası oldukça modern bir tesis ve burada mantarın en küçük bir parçası bile ekonomiye kazandırılacak” şeklinde konuştu.

Türker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışan kadınlara çiçek takdim etti. Bir milyon 600 bin liraya maal olan tesiste toplam 30 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Akgül, toplam maliyetin bir milyon lirasını hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ dan (TKDK) aldığını, 600 bin lirasını ise kendisinin karşıladığını ifade etti.
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