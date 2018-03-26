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Çözüm Koleji’nde Okuma Bayramı coşkusu yaşandı

Yozgat Çözüm Koleji’nde birinci sınıf öğrencileri, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.Yozgat Çözüm Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen Okuma Bayramı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın...

Çözüm Koleji’nde Okuma Bayramı coşkusu yaşandı

Yozgat Çözüm Koleji’nde birinci sınıf öğrencileri, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.Yozgat Çözüm Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen Okuma Bayramı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:22
Çözüm Koleji’nde Okuma Bayramı coşkusu yaşandı

Yozgat Çözüm Koleji’nde birinci sınıf öğrencileri, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Yozgat Çözüm Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen Okuma Bayramı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden eğlenceli gösteriler, veliler tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. Minikler yeni kazandıkları okuma ve yazma yetenekleriyle becerilerini, şiir okuyarak, koro halinde şarkı ve türkü söyleyip, tiyatro oyunu sergileyerek gösterdiler.

Tören sonunda öğrenciler, emeklerinin ödülü olan okuma belgelerini ve rozetlerini Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Fatih Yılmaz’dan aldılar. Fatih Yılmaz, okuma bayramında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladı ve bu gün de kendilerini yalnız bırakmayan velilere de teşekkür etti.
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