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Çözüm Koleji öğrencileri, harçlıklarını TSK’ya bağışladı

Yozgat Çözüm Koleji 2. sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için biriktirdikleri harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.Yozgat Çözüm Koleji 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri...

Çözüm Koleji öğrencileri, harçlıklarını TSK’ya bağışladı

Yozgat Çözüm Koleji 2. sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için biriktirdikleri harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.Yozgat Çözüm Koleji 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:14
Çözüm Koleji öğrencileri, harçlıklarını TSK’ya bağışladı

Yozgat Çözüm Koleji 2. sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için biriktirdikleri harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Yozgat Çözüm Koleji 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için başlattıkları kampanya sonunda topladıkları 250 lirayı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin banka hesabına yatırdı. Öğretmenleri ile bankaya giden öğrenciler, topladıkları parayı banka müdürüne teslim ettiler.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “Öğrencilerimizde vatan ve millet sevgisi oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın bu duyarlılığı bizleri mutlu etti. Projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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