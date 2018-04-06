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Çayıralan’da 4 bin adet gül fidanı toprakla buluştu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte ilçenin muhtelif yerlerine ve okul bahçelerine 4 bin adet gül dikildi.Çayıralan’ın çehresinin güzelleştirilmesi için belediye tarafından ilçenin muhtelif yerlerine...

Çayıralan’da 4 bin adet gül fidanı toprakla buluştu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte ilçenin muhtelif yerlerine ve okul bahçelerine 4 bin adet gül dikildi.Çayıralan’ın çehresinin güzelleştirilmesi için belediye tarafından ilçenin muhtelif yerlerine...

06 Nisan 2018 Cuma 14:29
Çayıralan’da 4 bin adet gül fidanı toprakla buluştu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte ilçenin muhtelif yerlerine ve okul bahçelerine 4 bin adet gül dikildi.

Çayıralan’ın çehresinin güzelleştirilmesi için belediye tarafından ilçenin muhtelif yerlerine gül dikimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Oratokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler ile birlikte gül fidanlarını toprakla buluşturdu.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada “İlçemizin daha modern bir görünüme kavuşması için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede öncelikle okullarımızdan başlamak üzere alımını yaptığımız 4 bin adet gülün dikimini yapıyoruz. İlçenin muhtelif yerlerine ve okul bahçelerine gül dikimi gerçekleştirerek ilçeye güzel bir görünüm veriyoruz” dedi.
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