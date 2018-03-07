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Boğazlıyan’da Koruma Kurulu toplandı

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2018 yılı Koruma Kurulu toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Başkanlığında yapıldı.Kurul üyelerinin katılımıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı...

Boğazlıyan’da Koruma Kurulu toplandı

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2018 yılı Koruma Kurulu toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Başkanlığında yapıldı.Kurul üyelerinin katılımıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:21
Boğazlıyan’da Koruma Kurulu toplandı

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2018 yılı Koruma Kurulu toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Başkanlığında yapıldı.

Kurul üyelerinin katılımıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlülere Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Kursu açılması, iş başvurularının değerlendirilmesi, uyuşturucu ile mücadele, suçtan zarar gören mağdurlara yapılacak yardımlar kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak amacıyla yapılacak faaliyetler kararlaştırıldı.
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