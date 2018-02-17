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‘Bekleyiş’ isimli müzikal drama beğenildi

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu tarafından sergilenen ‘Bekleyiş’ adlı müzikal drama gösterisi Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde sahnelendi.Ankara Seymenler Kulübü Derneği, Çınar Gençlik Kulübü Dansçıları...

‘Bekleyiş’ isimli müzikal drama beğenildi

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu tarafından sergilenen ‘Bekleyiş’ adlı müzikal drama gösterisi Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde sahnelendi.Ankara Seymenler Kulübü Derneği, Çınar Gençlik Kulübü Dansçıları...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:32
‘Bekleyiş’ isimli müzikal drama beğenildi

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu tarafından sergilenen ‘Bekleyiş’ adlı müzikal drama gösterisi Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde sahnelendi.

Ankara Seymenler Kulübü Derneği, Çınar Gençlik Kulübü Dansçıları ve Bozok Tiyatro Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Şefliğini Hasan Basri Dumlupınar’ın oyun yönetmenliğini ise Habib Çoşkunsoy’un yaptığı gösteride, Yozgat’ın Battal Köyü’nden Çanakkale Savaşı’na ve ardından diğer cephelere katılan Hüseyin oğlu Abdurrahman’ın şahadet haberinin arkasından çocuğuyla ortada kalan hanımının çaresizlikten başka biriyle evlenmesi ve Kurtuluş Savaşı verildikten sonra çıkıp gelen Abdurrahman’ın ibretlik hikâyesi farklı bir sanatsal üslupla müzikal drama olarak anlatıldı. Yaşanmış bir hikayenin kurgusu olarak hazırlanan ‘Bekleyiş’ adlı müzikal drama izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteriye Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, müzikal dramanın izleyicileri eski günlere götürdüğünü söyleyerek “Sanatçı arkadaşlara katılımları için teşekkür ediyoruz. Koro bizi tarihten aldı bugünlere getirdi. Önce hüzünlendik sonra eğlendik. Sonra düşündük dedik ki bu millete kahramanlık yakışıyor. Ordumuzun yüzde birlik kısmı bile değil. sınırlarımızın dışındayız. Çünkü birileri kıpırdanmaya başladı. Bilsinler ki bu milletin 80 yaşındaki insanları bile askerlik için şubelere başvuruyor. İnsanların ülkesine devletine bayrağına nasıl sahip çıktığını hepimiz gördük. Kahramanlık bizim milletimizin genlerinde var. Yüce rabbim bize şahadet ve kahramanlık duygusunu vermiş. Yeri geldiğinde kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla bir ve beraber olarak bu ülke için bu bayrak için hepimiz şahadet şerbeti içmeye hazırız” dedi.

Yozgat’ın nüfusuna oranla en fazla şehit veren il olduğunu da söyleyen Vali Yurtnaç, “Bu maksatla tüm Türkiye olarak sağcısıyla, solcusuyla alevisi, sünnisiyle biz bir ve beraberiz. Ölüme şahadete yürekleriyle musikiyle giden milletin evlatlarıyız. Bu millet, bu devlet ilelebet payidar kalacaktır. Bu tür gösterileri Yozgat’ta daha fazla çok daha güzel bir şekilde sizlere göstereceğiz ve gençlerimizi ruhu dimdik bir şekilde hayata hazırlayacağız” şeklinde konuştu.
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