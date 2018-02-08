Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ haberlerine Yozgat Barosu’ndan yalanlama geldi

Yozgat Barosu’ndan yapılan açıklamada, Yozgat Barosu’nun ismi kullanılarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ hakkında yapılan, “Bozdağ hakkında soruşturma açıldığı” yönünde ki haberler yalanlandı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yozgat Barosundan Bekir Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldı", "OHAL, KHK’ları sebebiyle Bekir Bozdağ, Yozgat Barosunun hedefi oldu", "Bekir Bozdağ’ı disipline sevk ettiren avukat anlatıyor" şeklindeki haberler üzerine Yozgat Barosu yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yozgat barosu tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında kanuni zorunluluk gereği yapılan bir işlemin farklı yansıtıldığı belirtilerek çıkan haberler yalanlandı. Açıklamada, “Bahse konu haberlerin içeriği ve oluşturduğu algı gerçeği yansıtmamaktadır. Ankara Barosuna kayıtlı bir meslektaşımız tarafından Baromuza yapılan şikayet üzerine Baromuz levhasında kayıtlı Bekir Bozdağ hakkında avukatlık kanunu 141/2 maddesi uyarınca şikayet, ihbar ve istek üzerine Baro Yönetim Kurulunca disiplin kovuşturması açılıp açılmayacağı konusunda karar verilmek üzere disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin soruşturması açılması bahsedildiği üzere kanuni zorunluluk gereği olup şikayet konusu incelenmiştir. İnceleme sonucu Yönetim Kurulumuzca; “şikayet edilenin OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lar ile ilgili eylem ve tasarrufları, Yürütme Organı, Bakanlar Kurulu üyesi ve Adalet Bakanı sıfatları ile gerçekleştirdiği, 1136 sayılı kanunun 43/2 maddesi gereği şikayete konu süreç içerisinde ve halen milletvekili olması sebebiyle avukatlık yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı, isnat edilen eylemlerin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı ve bu görevin ifası sırasında işlenmediği gerekçeleri ile "disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı" yönünde karar verilmiştir” denildi.