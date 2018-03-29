Aydıncık’ta fidanlar toprakla buluştu

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde belediye tarafından düzenlenen törenle fidan dikimi gerçekleşti.

Aydıncık’ta daha yeşil bir doğa için gerçekleştirilen ağaç dikim töreninde öğrenciler, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. Törende açıklamalarda bulunan Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Şimşek “Yaşanılabilir yeşil bir Aydıncık için başlattıkları ağaçlandırma seferberliği kapsamında 5 bin fidanı toprakla buluşturduk. İlçede belirlenen ağaçlandırma sahasına öğrenciler ve ilçe protokolünün katılımı ile fidanların dikimi gerçekleştirdik. ‘Türkiye Çöl Olmasın’ diyen öğrencilerimiz ve halkımız Belediyemizin düzenlediği ağaç dikimi etkinliği için seferber oldular” dedi.