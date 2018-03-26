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Akdağmadeni’nde maliyetine tavuk ve hindi satılacak

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanlığı, ilçe çiftçisine maliyetine 16 haftalık tavuk ve hindi satacak.Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, oda olarak çiftçiye en iyi hizmeti vermek, onlara destek olmak için gayret gösterdiklerini...

Akdağmadeni’nde maliyetine tavuk ve hindi satılacak

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanlığı, ilçe çiftçisine maliyetine 16 haftalık tavuk ve hindi satacak.Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, oda olarak çiftçiye en iyi hizmeti vermek, onlara destek olmak için gayret gösterdiklerini...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:22
Akdağmadeni’nde maliyetine tavuk ve hindi satılacak

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanlığı, ilçe çiftçisine maliyetine 16 haftalık tavuk ve hindi satacak.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, oda olarak çiftçiye en iyi hizmeti vermek, onlara destek olmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Elmalı,"İlçe çiftçimize kanatlı hayvan olarak 16 haftalık tavuk, 60 günlük hindilerin tüm bakımları tamamlanmış tavuk ve hindi dağıtımı için talepleri almaya başladık." dedi.

Dağıtmayı planladıkları ’atak’ cinsi tavukların aynı zamanda kene avcısı olduğuna da dikkat çeken Elmalı, "16 haftalık olan tavuk 20 lira, 60 günlük hindi ise 23 liradan verilecek. Şu anda çiftçilerimizden talep alıyoruz. Tavuk ve hindi almak isteyen çiftçilerimiz taleplerini 15 Mayıs’a kadar Akdağmadeni Ziraat Odası’na bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.
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