Akdağmadeni belediye personeli kadroya geçişi halay çekerek kutladı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçe Belediyesi’nde taşeron işçiler, kadroya geçişlerini davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladılar.

Akdağmadeni Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçmeye hak kazanan 230 personel, Belediye Meydanı’nda davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Kadroyu alan personel sevinçlerini doyasıya eğlenerek yaşadı.

Akdağmadeni Belediyesi bünyesinde çalışan 230 taşeron işçinin kadroya geçişlerinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kadroya geçişlerde personelini mağdur etmediklerini belirten Daştan, "İlçemiz Akdağmadeni’nde yaklaşık 230 kişi taşerondan kadroya geçti. Bu kadro AK Parti hükümeti döneminde nasip oldu. Çalışanlarımızın bir kısmı milli eğitim müdürlüğü kadrosuna, bir kısmı da belediye bünyemizde çalışmaya devam ediyor" dedi.

Etkinlik sonrası kadroya geçen belediye personeli Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan’a teşekkür plaketi verdi. Daha sonra ise Başkan Daştan ile belediye personeli günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekindi.